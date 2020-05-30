شاهد : بعد رحيله الحزين .. صورة تصدم جمهور الفنان المصري الراحل حسن حسني

الفنان المصري الراحل حسن حسني ، رحل ذلك الذي كان يدق على الإفيه بحرفة وروعة، فتتناثر مع ابتساماته.

تلك الابتسامات التي يحاول أن يجعلها ساذجة الضحكات، كان مطويا على موهبة ومرونة.

فقد كان الرجل الكبير مرنا في التعاطي مع ما يسند له من ادوار، حتى أصبح الملح الذي يحسن طبخة كل عمل أو فيلم.

صدمة الجمهور لوفاته كانت بقدر ما رأوه في صورة له متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل وفاته.

فالصورة أظهرت تغيرا كبيرا في ملامح الراحل الكبير، الذي أضحك وأبكى الجمهور بأدواره ورحيله.

الفنان الراحل غاب كثيرا عن الظهور للجمهور، كما زاد من غيابه الحجر الصحي الذي فرض في مصر بعد انتشار جائحة كورونا.

حيث اختفى تماما عن الظهور في أي مناسبة.

وفي الصورة الصادمة لشكل الفنان بعد أن نال منه العمر ونالت منه الرحلة، يظهر حسن حسني، مع الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، حيث بدت لحيته وبدا عليه التفاؤل، وهو ما استغربه الجمهور.

وكانت آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسني مسلسل رحيم، الذي قدمه مع الفنان ياسر جلال في العام قبل الماضي.

وجسد فيه دور والد ياسر، ومنذ ذلك الوقت وهو لم يظهر في أي أعمال أخرى.