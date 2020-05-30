تراجع تحويلات العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون

الرياض – البلاد

توقعت تقارير اقتصادية تراجعا واضحا في تحويلات العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة القادمة ، بسبب مغادرة نسبة متزايدة من العمالة .

وشهدت التحويلات تراجعا خلال العام الماضي 2019 بنسبة 4.1%، لتبلغ 113.1 مليار دولار، مقابل 117.9 مليار دولار في 2018، منخفضة بقيمة 4.8 مليار دولار، وهي أعلى وتيرة انخفاض خلال تسعة أعوام على الأقل، وفقا للبيانات المتاحة منذ 2011.

ورجح تقرير حديث أن ينخفض عدد السكان في بعض دول المجلس بنسبة تصل إلى 10% مع الخروج المحتمل لعمال أجانب فقدوا وظائفهم بسبب آثار وتداعيات فيروس كورونا على الأنشطة التجارية والاقتصادية، وفقا لما نشرته “بلومبيرج” ، مشيرا إلى أن الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة يعني أن فقدان الوظائف يبدو واضحا في القطاعات، لافتا إلى أنه من المرجح أن يؤدي نزوح الوافدين بعد تخفيف قيود السفر إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تراوح بين 4% في المملكة وعمان ونحو 10% في الإمارات وقطر.