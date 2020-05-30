الجيش الباكستاني يسقط طائرة استطلاع هندية بدون طيار

إسلام آباد : وكالات

أعلن الجيش الباكستاني عن إسقاط قواته طائرة استطلاع هندية بدون طيار إثر اختراقها المجال الجوي الباكستاني.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الطائرة الهندية اخترقت المجال الجوي الباكستاني في وقت متأخر من الليلة الماضية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، وأنها قطعت 700 متر في الأجواء الباكستانية، وتم استهدافها من قبل الجيش الباكستاني أثناء قيامها بعملية استطلاع على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل.

وبيّن أن الطائرة التي تم إسقاطها هي من نوع “كوادكوبتر” أي طائرة مروحية رباعية تعمل بالتحكم عن بُعد.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إسقاط طائرة استطلاع هندية مماثلة أثناء اختراقها المجال الجوي الباكستاني.