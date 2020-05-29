2000 هدية لأبناء الشهداء

جدة – ياسر بن يوسف

وزعت قافلة أبناء الشهداء أكثر من 2000 هدية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأطلقت حملة اجتماعية وتوعوية عن بعد لأبناء الشهداء، بهدف تخفيف آثار جائحة كورونا، كما أوصلت 3560 سلة غذائية و24 ألف وجبة إفطار خلال فترة منع التجول التي شهدتها مدن ومناطق المملكة في الفترة الماضية.

وأكدت البندري السمحان مساعدة رئيس اللجنة المنظمة، أن القافلة الوطنية السنوية التي انطلقت قبل 3 سنوات، بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية، تجمع عدداً من أبناء الأبطال الشهداء من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية من خلال استضافتهم وتقديم برامج متنوعة لهم إضافة للزيارات الميدانية، مشيرة إلى أنه مع جانحة كورونا تم اعداد خطة عن بعد، وجرى تنفيذها على مستوى المملكة.

وثمنت السمحان الجهود الكبيرة التي قامت بها كافة اللجان العاملة بالقافلة التي حققت نجاح نشاطاتها وبرامجها مقدمة الشكر للأميرة هند بنت عبد الرحمن على تواجدها ومشاركتها ميدانياً.