مليشيات الحوثي تستخدم اللاجئين وقودا للحرب

عدن – البلاد

حذر وزير في الحكومة اليمنية الشرعية، من تصاعد وتيرة تجنيد مليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، للاجئين الأفارقة والمهاجرين غير الشرعيين واستغلالهم في أعمال قتالية للإضرار بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، إن اعترافات اللاجئين الصوماليين الذين جندتهم المليشيات الحوثية في صفوفها قبل وقوعهم في الأسر، تكشف طريقة تجنيد المليشيات للاجئين الأفارقة عبر الترغيب بالأموال والتهديد والتعذيب، واستغلالهم واستخدامهم للقيام بأعمال لوجستية وتجسسية.

وأكد الارياني أن “‏استغلال المليشيات الحوثية للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الافريقي في الأعمال العسكرية ضد الجيش الوطني اليمني جريمة حرب، وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية”. وأضاف “هذه الممارسات مؤشر واضح على نفاد المخزون البشري للمليشيات الحوثية وعجزها عن التغرير بالمزيد من المقاتلين من أبناء قبائل اليمن”.

‏ودعا وزير الإعلام اليمني الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، إلى إدانة صريحة لهذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق اللاجئين والمهاجرين الافارقة في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وفي تأكيد جديد على عمالة المليشيات الحوثية الانقلابية لإيران وتنفيذ مشروعها التخريبي في اليمن والمنطقة على حساب إطالة أمد معاناة اليمنيين، اتهمت مصادر يمنية المليشيات بمحاولة ابتزاز المجتمع الدولي بـ”كورونا”، والمراوغة في تحديد موقفها من الخطة الأممية لوقف القتال والتفرغ لمواجهة الجائحة.

وقالت المصادر، إنه رغم أمل المبعوث الأممي في الحصول على موافقة المليشيات على خطته خلال أيام قليلة، إلا أن الواقع يثبت تسويف ومماطلة المليشيات متمسكين بإدخال تعديلات إضافية على الخطة المعدلة، التي أعلنت الحكومة الشرعية القبول بها منذ ثلاثة أسابيع، وذلك لتحقيق مآربهم الشخصية.

وكان وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي، والمستشار الحالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وصف ما يحدث في صنعاء بأنه “جريمة”، نظرا لعدم استجابة المليشيات الحوثية لمقترحات غريفيث بوقف النار، وعدم شفافيتها في التعامل مع تفشي كورونا وتكتمها على انتشار الوباء.

وقال المخلافي في تغريدة على “تويتر” إن: “ما يحدث في صنعاء جريمة، والتغطية على انتشار الوباء جريمة، ورفض الحوثي لمقترحات المبعوث لوقف إطلاق النار والتعاون من أجل مكافحة الوباء والإفراج عن المعتقلين وصرف المرتبات وفتح المطار جريمة”. وأضاف وزير الخارجية اليمني الأسبق أن “إصرار الحوثي على الحرب والموت جريمة، الشعب اليمني يتعرض لإبادة جماعية متعمدة من قبل الحوثي”.