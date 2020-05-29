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“بالحظر تعلمت” هاشتاق يشعل تويتر ويوضح يوميات المواطنين بالمملكة

امنية رشادaccess_time7 / شوال / 1441 هـ      29 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كتبت_أمنية رشاد

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، اليوم الجمعة ، هاشتاق تحت عنوان“بالحظر تعلمت”، يوضحون خلاله مدى استفادتهم بأيام الحظر المفروضة عليهم في أعقاب جائحة “فيروس كورونا المستجد”، والتي تلزم المواطنين بالحجر الصحي المنزلي الاجباري منذ نحو ثلاثة أشهر تقريبا.

وحصد الهاشتاق نحو 17 ألف تغريدة، وتفاعل مغردو “تويتر”، وقالت إحدى الفتيات”تعلمت صناعة الحلويات كالبسبوسة والتشيز كيك اللذيذ وطرق تزيينه”، فيما قالت أخرى”تعلمت أسوى قهوة الباريستا الشهية والتي تقدم بأفضل الكافيهات”، وقال مواطن آخر”أخيرا تعلمت أعمل قهوة”.

فيما قام البعض بالقول  ساخرين “أفضل شئ تعلمته النوم”، فيما قال آخر “لم اتعلم شئ”، وغرد مواطن آخر يقول”تعلمت ادخار الأموال حتى أستطيع السفر عقب انتهاء أزمة كورونا“.

جدير بالذكر ان العالم يشهد حظرا اجباريا في معظم دوله، تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا باسم”كوفيد 19″، والذي يجتاح العالم منذ ديسمبر من العام الماضي، حنما انطلق من بؤرة تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية، مخلفا وراءه ما يزيد عن 5.5 مليون مصاب، وأكثر من 355 ألف قتيل على مستوى العالم.

omneia rashad

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