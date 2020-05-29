“بالحظر تعلمت” هاشتاق يشعل تويتر ويوضح يوميات المواطنين بالمملكة

كتبت_أمنية رشاد
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، اليوم الجمعة ، هاشتاق تحت عنوان“بالحظر تعلمت”، يوضحون خلاله مدى استفادتهم بأيام الحظر المفروضة عليهم في أعقاب جائحة “فيروس كورونا المستجد”، والتي تلزم المواطنين بالحجر الصحي المنزلي الاجباري منذ نحو ثلاثة أشهر تقريبا.
وحصد الهاشتاق نحو 17 ألف تغريدة، وتفاعل مغردو “تويتر”، وقالت إحدى الفتيات”تعلمت صناعة الحلويات كالبسبوسة والتشيز كيك اللذيذ وطرق تزيينه”، فيما قالت أخرى”تعلمت أسوى قهوة الباريستا الشهية والتي تقدم بأفضل الكافيهات”، وقال مواطن آخر”أخيرا تعلمت أعمل قهوة”.