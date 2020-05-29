الفنانة الكويتية “مها محمد” تعلن إصابة نجلها بفيروس كورونا

مها محمد ليست الفنانة العربية الأولى التي يتعرض نجلها للاصابة بالفيروس المستجد،حيث سبق إصابة ابنة الممثلة الكويتية غدير السبتي بالفيروس، كما أعلن مؤخراً عن إصابة الممثلة المصرية القديرة، رجاء الجداوي، والتي نقلت إلى مستشفى العزل في القاهرة، بعد إصابتها بكوفيد 19 في آخر أيام تصوير مسلسلها “لعبة النسيان” في رمضان الماضي.