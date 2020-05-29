“إخاء” تضيء الطريق أمام الأيتام وتحارب الجائحة العالمية

الرياض- سامية الغريبي

وضع الأمين العام لرعاية الأيتام ” إخاء” صالح خليف الدهمشي النقاط على الحروف حول منجزات المؤسسة والتي تعنى برعاية الايتام وتوظيفهم ، لافتا إلى أن المؤسسة تعد من الروافد غير الربحية وقد تمكنت خلال مشوارها من اطلاق العديد من المشاريع التي تصب في صالح الايتام من البنين والبنات كما سعت إلى توظيف الآلاف منهم فضلا عن ابتعاثهم إلى جانب اطلاق حزمة من المبادرات من اجل محاربة الجائحة العالمية اضافة الى اطلاق منصة ” وقفي ” بهدف تأمين حياة مستقرة للمستفيدين من خدمات المؤسسة .

وأضاف بقوله المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام “إخاء” تعد رافدا مكملا لرعاية الاْيتام بعد انتهاء مدة إقامتهم بالدور والمؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة مجتمعية لتوفير الرعاية والاهتمام بالمتطلبات الأساسية التي تحقق لهم الاستقرار والعيش الكريم. ومن مبدأ التآخي والنهج الإسلامي الداعي ليكون المؤمن اخوة فيما بينهم ومن هذا المنطلق جاء اختيار مسمى “اخاء“ للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ليكون الاسم البارز في المؤسسة. وتقدم “إخاء” خدماتها من خلال 10 فروع حيث تقدم خدمات: الإسكان والمعيشة، التعليم، التدريب والمساعدة على التوظيف، المساعدات المالية، الحج والعمرة، الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهية، فضلا عن أقامه المناسبات الموسمية.

“البلاد” التقت الأمين العام لرعاية الأيتام ” إخاء” صالح خليف الدهمشي وفيما يلي نص الحوار كيف ساهمت إخاء في التصدى لفايروس كورنا .. وهل هناك مبادرات أطلقتها حفاظا على صحة الأيتام ؟

– نعم فقد كان لإخاء إسهامات لافتة من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية لخدمة المستفيدين ، اشتملت على “مبادرة وقاية ” لتوزيع الكمامات والمعقمات على الأيتام في البيوت النموذجية والشقق الخارجية، وكذلك مبادرة “توعية” لتثقيف المستفيدين بالمرض وإرسال رسائل توعوية لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وكذلك تركيب لوحة آلية لشرح أعراض ومخاطر المرض في البيوت النموذجية والشقق الخارجية .إضافة إلى مبادرة “توصلك في بيتك ” وتعني بتوصيل السلال الغذائية للمستفيدين المتضررين من الأبناء في مقر سكنهم بالشقق الخارجية ، وكذلك مبادرة “لا تشيل هم “تتضمن إيصال الدواء للمستفيدين ومبادرة ” تعليمكم مستمر ” لتأمين أجهزة الحاسب الآلي للأبناء لمتابعة تعليمهم عن بعد، بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف.

كما قدمت إخاء مشروع “رﻓﻊ اﻟﺒﻼء” بالشراكة مع الداعمين ورجال الأعمال والمسؤلية المجتمعية ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤؤﺳﺴﺎت الخاصة، وذلك لدعم الايتام الذين ﺗﻀﺮروا وتعطلت مصالحهم ﺟﺮاء الأزمة، من خلال توفير اﻟﺴﻼل اﻟغذاﺋيﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ لهم، وتأمين الاحتياج اﻟﻼزم للأيتام وأسرهم .

وتأتي هذه المبادرات حرصا من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ـ على صحة وسلامة أبناء وأسر الأيتام وتوجيهاته للقيام بالدور الوطني من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية . وتضامنا مع الجهود الوطنية، ومساندة أجهزة الدولة للتصدي لوباء كورونا، والحد من انتشار الفيروس .

الرؤية الوطنية

كيف ساهمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء” في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 ،فيما يتعلق بالشأن الاجتماعي ؟

– إخاء تسعى للإسهام بتفعيل الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي أكدت على توفير الحياة الكريمة للمستفيدين من الجهات الخيرية ، وتلمس احتياجاتهم ، وتقديم أوجه الدعم لهم بكافة المجالات ، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية ، من خلال تبني وتنفيذ العديد من البرامج البناءة لتنمية قدرات الأيتام ، وهو ما ينسجم مع رسالة المؤسسة الرامية إلى بناء شخصية استقلالية لليتيم ببرامج تنموية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد سعت المؤسسة لتمكين الأيتام ونقلهم تدريجيا من الرعوية إلى التنموية ، من خلال توفير العديد من الممكنات لهم كالاهتمام بالجانب التعليمي و التدريب و التوظيف، و العديد من البرامج و الأنشطة التي تهدف الى دمج المستفيدين بالمجتمع، وغرس الإنتاج في نفوسهم .

وما هي ثمرات ذلك ؟

– أثمرت هذه الرعاية النموذجية عن العديد من الإنجازات من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر توظيف الأيتام ، وإلحاقهم بسوق العمل ، و ابتعاث أكثر من 100 يتيم ويتيمة لمواصلة دراستهم في الخارج ، ومتابعتهم والإشراف على شؤونهم. وقد تحقق ذلك من خلال تخريج عدد كبير منهم في التخصصات الطبية والهندسية، وأساتذة في الجامعات وباتوا متميزين في مجالاتهم . ويسهمون في دفع عجلة التقدم والتطور لهذا الوطن المعطاء.

لدى إخاء برنامج لتمكين المساكن (مكن) حدثنا عن طبيعة هذا التمكين ؟

– يعنى برنامج مكن بتمليك أسر إخاء للسكن، وقد تم تمليك أكثر من ٣٢٠ أسرة بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وشراكات استراتيجية مع العديد من الجهات المانحة، وكان لدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع حفظه الله مؤخرا بمبلغ ٣ ملايين ريال لصالح هذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق أهدافه .. وتسعى إخاء إلى تمكين جميع الأسر بقائمة الانتظار، والتي يصل عددها إلى ٨٠٠ أسرة.

مظلة الرعاية

كم عدد الأيتام الذين ترعاهم المؤسسة ؟

– ترعى مؤسسة “إخاء” 3700 يتيم ويتيمة من خلال 10 فروع منتشرة في مناطق المملكة ، وتقدم لهم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية ، والخدمات المتميزة ، بأساليب عصرية حديثة .

فروع المؤسسة

ﻛم ﻋدد اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ؟

– لدى إخاء 10 فروع منتشرة في مناطق المملكة ، في كل من الرياض ، شقراء، القصيم ، الدمام ، مكة المكرمة ، جده ، المدينة المنورة ، عسير، حائل، جازان .

ﻣﺎ كيف يتم صرف الإﻋﺎﻧﺔ المالية للأيتام بنين وﺑﻧﺎت؟

صرف الإعانات

– يتم إيداع النفقات المالية المخصصة للأيتام ، شهريا وبشكل منتظم حيث يودع مبلغ مناسب جدا . في الحسابات البنكية للمستفيدين . حيث خصصت الوزارة مبلغ يتم إيداعه بحسابات الأيتام ملحق به مكافآت تعليمية وغيرها.

هل يتم اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﻗﺑﻠﻛم لتوظيف المؤهلين ﻣﻧهم؟

– بكل تأكيد فالمؤسسة لديها عدد من الاتفاقيات لتوظيف الأيتام ، مع مختلف الجهات لإلحاق الأيتام بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم ، ويأتي ذلك سعيا من ” إخاء ” لتحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص الذي أكدت عليه الرؤية الوطنية 2030 ، لتمكين الأيتام، واعتمادهم على أنفسهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم ، إضافة إلى إلحاقهم ببرامج تنموية، وأخرى منتهية بالتوظيف ، وتقديم الدورات التأهيلية لهم .

ﻛم ﻋدد ﻣن تم توظيفهم ذﻛورا وإﻧﺎﺛﺎ؟

– بلغ عدد من تم توظيفهم من ابنائنا وبناتنا اكثر من الف يتيم ويتيمة على مدار السنوات السابقة.

موارد مالية

ما الموارد المالية التي تعتمد عليه مؤسسة إخاء ؟

– تتلقى ” إخاء” دعما ماليا مباشرا من قبل حكومتنا الرشيدة ، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاحتضان فئة الأيتام الأعزاء والاهتمام بشؤونهم ، إضافة إلى التبرعات التي تصل إلى المؤسسة من رجال الأعمال والمحسنين، لدعم برامج ومشاريع الجمعية .

ما هو انطباعك عن كيف تقيم القطاع غير الربحي .. وأثره على المستفيدين؟

– العمل الخيري في ظل الحكومة الرشيدة أصبح كيانا مؤسسيا منظما، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة إلى المستقبل وفقًا للرؤية الطموحة 2030م. التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين ، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم بإذن الله ، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل الخيري والإنساني بكافة مجالاته.

ما هي آخر مشاريع “إخاء” ؟

– أطلقت “إخاء” مؤخرا التبرع عبر منصة وقفي التابعة للهيئة العامة للأوقاف على الرابط https://mobile.waqfy.sa/mortmains/5e9eb5b2cce00?referrals=وذلك للمساهمة في تأمين حياة مستقرة وكريمة للمستفيدين، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الحنيف وأكدته القيم الإسلامية النبيلة.