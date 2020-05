ميسي يُعبّر عن دهشته وحزنه.. ما القصة؟

وخصّ ميسي الموقع الرسمي لعملاق المنتجات الرياضية الألمانية “أديداس” في حوار مفتوح عن عودة النشاط الرياضي وبعض الأمور الأخرى المتعلقة به.

“سيكون غريبًا في باديء الأمر، لكنني حريص على العودة واللعب مرة أخرى”، هكذا اندهش ميسي من استئناف الليجا من دون حضور جماهيري.

وأردف اللاعب ذو الإثنين وثلاثين ربيعًا: “ينبغي أن يعتاد جميع اللاعبين على اللعب في غياب الجماهير، أعي أنه سيكون غريبًا لكن علينا النظر للمستقبل”.

“لم يتوقع أحدٌ هذه الجائحة ومدى تأثيرها، يتسائل الجميع الآن متى تعود الحياة لطبيعتها، وبالنسبة للاعبين ينبغي أن تكون أقدامهم في الميدان باستمرار”.

بينما أبدى ميسي حزنه لتأجيل بطولة كوبا أميركا التي كان مُزمع عقدها الصيف الحالي، وقال: “إنها خيبة أمل كبيرة، كانت فرصة جيدة لنا، اتشوق للمشاركة فيها بالفعل”.

يتولى ميسي الترويج لأديداس في عقد نادر من نوعه لمدى الحياة، وهو أحد الرياضيين القلائل إبرامًا لهذه العقود وأشهرهم نجم السلة الأمريكية ليبرون جيمس مع “نايكي”.

