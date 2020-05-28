خبراء يحسمون الجدل..هل كورونا بكتيريا و يمكن علاجه بالمضادات الحيوية؟

بعد حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المعلومات التي تم تداولها، بأن كوفيد 19 هو عدوى بكتيرية تسبب تخثر في الدم مما يؤدي إلى الوفاة.
وكان ذلك بناءا على تقرير تم نشره، عن نتائج توصل إليها أطباء إيطاليون بعد تشريح جثث ضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث وجدوا أن سبب الوفاة كان ناتجا عن تجلط الدم.
وهذه النتائج جعلت بعض الأشخاص يعتقدون أن مضادات تخثر الدم قادرة على علاج كوفيد 19، الأمر الذي دفع وحدة تقصي الأخبار الكاذبة بموقع India today إلى نفي هذه الإشاعة، وفقا لما ورد بموقع “سكاي نيوز”.
وأوضح موقع politifact الصادر عن معهد بوينتر الأمريكي للدراسات الإعلامية في فلوريدا، إلى أن إدارة موقع فيسبوك قامت بوضع علامة على المنشور المتداول، في إطار جهود الموقع لمكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة.
ووفقا لموقع webmd على لسان طبيب الرئة المتخصص في مستشفى lngp في دلهي، أن 20% فقط من وفيات كورونا أصيبوا بالجلطات، نتيجة تعرضه لبكتيريا ثانوية، مما يدل على أنها حالة مرضية لا تحدث بالضرورة لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وهذا أيضا ما أكد عليه المعهد الوطني للقلب والرئة والدم بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنها حالة نادرة وخطيرة، تسبب تخثر الدم بشكل غير طبيعي في جميع الأوعية الدموية الموجودة بالجسم، وفي الأغلب تكون ناتجة عن عدوى أخرى.
وأوضح المعهد الوطني أن المضادات الحيوية لا تساهم في علاج المصابين بالمرض، لأن كورونا عدوى فيروسية تنتمي لعائلة الفيروسات التاجية، والمضادات الحيوية ما هى إلا أدوية تستخدم لمقاومة الالتهابات البكتيرية.