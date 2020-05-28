النصر يُحدث ثورة “تكنولوجية رياضية” في الشرق الأوسط

بات النصر أول نادٍ في منطقة الشرق الأوسط استخدامًا للمنصات التكنولوجية في التدريبات وتحليل أداء اللاعبين بحسب عبد الرحمن الحلافي، المشرف العام على الكرة بالنادي.

وقال الحلافي: “إنها واحدة من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي في العالم، وتم تنصيبها لتتوافق مع متطلبات النصر، ستساعد على رفع مستويات اللاعبين البدنية والتكتيكية”.

وتستخدم كبرى الأندية في العالم وأبرزهم مانشستر سيتي وأرسنال، هذه المنصات الاصطناعية لتزويدها بالمعلومات الدقيقة عن بيانات اللاعبين وتحركاتهم في المباريات.

وتساعد التقنية بطبيعة الحال الأجهزة الفنية في معرفة مواطن الضعف والقوة في اللاعبين وطرق معالجتها، وأوضح الحلافي في حديث متلفز: “ستقلص من نسب الإصابات لدينا”.

ميزة أخرى وهي المساعدة في تحديد الصفقات الجديدة، عبر تحليل أرقام اللاعبين المستهدفين وانتقاء أفضل الخيارات الممكنة وهي طريقة يتبعها نادٍ مثل ليفربول في صفقاته.

تشير التقارير إلى أن المدرب روي فيتوريا طلب من الإدارة الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر في الموسم القادم، من أجل كسب ميزة عن المنافسين والتقدم عليهم بخطوة.

يتأخر النصر في ترتيب لائحة الدوري خلف الهلال المتصدر بفارق 6 نقاط بعد مرور 22 جولة من المسابقة، ويهدف للحفاظ على لقبه عند استكمال البطولة في أغسطس القادم.