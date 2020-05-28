“الخفاش مظلوم”هاشتاق يجتاح مواقع التواصل.. ودعوات لغلق صفحة ترامب

“الخفاش مظلوم”، فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا باسم “كوفيد 19” دشن مغردو موقع التدوينات القصيرة”تويتر” اليوم الخميس، هاشتاق حمل اسمموضحين فيه أن سبب انتشارما هو إلا فيروس مصنع معمليا، وليس طبيعيا، خاصة بعد مرور نحو ستة أشهر دون التوصل إلى لقاح.

تفاعل المئات من المغردين عبر الهاشتاق، متناقلين بعض الصور للخفاش الذي تم الترويج له في بداية انتشار كورونا، بانه السبب في انتقال الفيروس إلى الإنسان، فيما نشر مغردون آخرون صورا لتقارير صحفية مختلفة توضح ان دراسات علمية جديدة أثبتت ان الفيروس تم تصنيعه بأحد المعامل والمختبرات بمدينة ووهان الصينية، شرارة بدء انتشار الفيروس.

وما بين كل هذة التغريدات، خرج علينا احد الناشطين يطالب الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإغلاق صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معتبرين أنه ساهم بشكل أو بآخر في انتشار هذة الأزمة، نتيجة للحروب الخفية ما بين أمريكا والصين، للسيطرة على اقتصاد العالم.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل نحو 5 مليون و690 ألف حالة مصابة بكورونا على مستوى العالم، و355 ألف حالة وفاة، منذ بدء الأزمة في ديسمبر من العام الماضي.