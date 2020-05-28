المحليات

الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية

صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1441 هـ      28 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت الخطوط السعودية عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية.

وقالت الخطوط السعودية في تغريدة لها عبر تويتر، أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من مطار الملك عبدالعزيز الجديد “صالة رقم 1”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *