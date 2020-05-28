الخطوط السعودية تعلن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية

البلاد : متابعات

أعلنت الخطوط السعودية عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية.

وقالت الخطوط السعودية في تغريدة لها عبر تويتر، أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من مطار الملك عبدالعزيز الجديد “صالة رقم 1”.

ضيوفنا الأعزاء،

تعلن #الخطوط_السعودية عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية 📣 📍سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى #جدة من #مطار_الملك_عبدالعزيز_الجديد "صالة رقم1" اشتقنا لكم، لنحلّق معكم بأمان من جديد ✈#رحلة_آمنة pic.twitter.com/HIWSuX16dY — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) May 28, 2020