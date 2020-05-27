ترامب يهدد بإغلاق شركات التواصل الاجتماعي

واشنطن : وكالات

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفرض قوانين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن طالب موقع (تويتر) بتقصي الحقائق فيما يتعلق بأحد منشورات ترامب حول الاقتراع بالبريد الالكتروني ، والذي اعتبر على نطاق واسع أنه إدعاء كاذب .

قال ترامب، وهو عضو بالحزب الجمهوري، الذي ينتمي إلى يمين الوسط “يشعر الجمهوريون أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسكت تماما الأصوات المحافظة, سنقوم بتنظيمها بقوة أو إغلاقها ، قبل أن نسمح ذلك بأن يحدث على الإطلاق”.

وزعم ترامب أن التصويت الالكتروني سيؤدي إلى عمليات تزوير رغم أنه ليس هناك أي دليل على ذلك.

وطلب موقع (تويتر) من المواطنين “معرفة الحقائق” بشأن التصويت بالبريد وقدم روابط لمواقع إخبارية، غالبا ما تكون على خلاف مع الرئيس.