كورونا يلغي بطولة “يوروليغ” لكرة السلة

جدة- البلاد

قررت رابطة الأندية الأوروبية لكرة السلة، أمس إلغاء الموسم الحالي من بطولتها القارية “يوروليغ” بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، من دون تتويج أي بطل، وذلك قبل ست مراحل من نهاية الدوري المنتظم.

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا جاء فيه: “بعد دراسة كل الخيارات الممكنة، قرر المجلس التنفيذي إلغاء موسم 2019-2020 من يوروليغ ويورو كاب”، في إشارة إلى المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية.

وأوضح البيان “فرض السلطات المحلية قيودا مختلفة على حركة تنقل مواطنيها، إضافة إلى البروتوكولات الصحية التي تلزم وضع أي لاعب أو مدرب أو حكم يصاب بالفيروس في العزل التام، هي من أسباب إلغاء الموسم”.

من جهته، قال رئيس الرابطة الإسباني جوردي برتوميو: “مما لا شك فيه أن هذا أصعب قرار اتخذناه خلال الأعوام العشرين منذ تأسيسنا. لأسباب خارجة عن سيطرتنا، اضطررنا إلى إلغاء المسابقة الأكثر إثارة في تاريخ كرة السلة الأوروبية”.

وسبق لرابطة لاعبي يوروليغ أن أيدت إلغاء الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب وباء “كوفيد-19″، في الوقت الذي كانت فيه الرابطة تأمل في استكمال المباريات الـ54 المتبقية من الدوري المنتظم، ومباريات الأدوار الإقصائية بين 4 و26 يوليو في مكان واحد، وهو نظام من المتوقع أن تعتمده بطولات عدة في أميركا الشمالية، لا سيما الدوري الأميركي للمحترفين، من أجل إنهاء مواسمها.