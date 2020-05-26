قبل المرحلة القاتلة.. دواء جديد قد ينقذ مرضى كورونا!

صحة و عافية متابعاتقبل المرحلة القاتلة.. دواء جديد قد ينقذ مرضى كورونا! فرناس حفظيaccess_time4 / شوال / 1441 هـ 26 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق في محاولة لوجود بارقة أمل للقضاء على فيروس كوفيد 19، توصل علماء بريطانيون،اليوم، الثلاثاء، إلى دواء تجريبي وتقنية بسيطة لعلاج مرضى الحالات المبكرة من كوفيد19 فور ظهور الأعراض عليهم. وتعتمد هذه التقنية على إيصال دواء إلى الرئتين عبر بخاخ بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض على المريض، قبل الدخول في المضاعفات الخطيرة. ووفقا لما ورد في تقرير صحيفة “صن” البريطانية، فقد أرسل باحثون من جامعة ساوثامبتون 120 بخاخا إلى مرضى “كوفيد19” لإجراء تجارب في منازلهم اعتبارا من الثلاثاء. وتستخدم التقنية المعروفة في أوساط مرضى الأمراض التنفسية، دواء تجريبيا يعزز جهاز المناعة، ويحتوي على بروتين يسمى ” إنتروفيرون بيتا” عادة ما يتنجه جسم الإنسان عند الإصابة بعدوى فيروسية. وقد أظهر هذا الدواء سابقا نتائج واعدة في تخفيف أعراض مرض فيروس كورونا المستجد، عبر التجارب التي أجريت في هونغ كونغ. ويعمل الدواء على حماية الرئتين من الدخول إلى المرحلة القاتلة التي تظهر أعراضها عادة بعد اليوم العاشر من ظهور الأعراض. وسينتهي الفريق المسؤول عن جهاز الاستنشاق قريبا من تجربة العلاج في مستشفى تضم 100 مريضا، وستنشر النتائج في شهر يوليو المقبل. وقال رئيس الدراسة البروفيسور فرانسيس لصحيفة ديلي ميل البريطانية” نحن بحاجة إلى علاج يمكن تقديمه للمرضى في وقت مبكر من مسار المرض، من أجل منع التقدم إلى الأعراض الشديدة”. وعادة ما يدخل مرضى كوفيد 19 في مراحل الخطر خلال الأسبوع الثاني من الإصابة، ومنها مشاكل التنفس التي قد تصل إلى حد الالتهاب الرئوي. مرتبط