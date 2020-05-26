القبض على 3 مواطنين في القصيم بحوزتهم مخدرات وتنكروا بزي نسائي

البلاد : متابعات

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على ثلاثة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة بعد رصدهم متنكرين بزي نسائي في إحدى النقاط الأمنية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ـ في العقدين الثالث والرابع من العمر ـ وبحوزتهم ( 5943 ) قرص امفيتامين، وقطعة تزن ( 37) جرام من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تنكرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم، حيث تمت متابعتهم وضبطهم والقبض عليهم وإيقافهم والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.