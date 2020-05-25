مهاجم المنتخب البرازيلي منفتح على اللعب للاتحاد.. ولكن!

ذكرت وسائل إعلام إن مهاجم ناجويا جرامبوس الياباني، جو، منفتح على اللعب لصالح فريق الاتحاد خلال مجريات الموسم الكروي القادم.

بحسب إفادة من موقع “رادار سبورتس” البرازيلي، فإن جو البالغ من العمر 33 عامًا يخطط للخروج من الدوري الياباني وخوض تجربة جديدة.

جواو ألفيس دي أسيس هو الاسم الكامل للاعب الأعسر، والذي لعب 20 مباراة دولية بقميص المنتخب البرازيلي مُسجلًا معه 5 أهداف.

انضم جو إلى ناجويا جرامبوس صيف 2018 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي بمبلغ 11 مليون يورو، ويرتبط معه بعقد يمتد إلى صيف 2022.

ويريد كورينثيانز استعادة لاعبه السابق مُستغلًا رغبته في مغادرة الدوري الياباني، لكن على الطرف الآخر هناك الاتحاد الذي يتربص باللاعب.

Toda honra e glória a ti senhor!🙏🏾 pic.twitter.com/LhjjTzehUX — Jo7 (@jo7oficial) May 5, 2018

يومية “ميو تيماو” زعمت أن مدرب الاتحاد فابيو كاريلي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع جو وأقنعه بتمثيل ألوان العميد بداية من الموسم المقبل.

بيد أن المشكلة الرئيسية في هذا الصدد تتمثل في أن عملية قيد اللاعبين في الدوري السعودي للنسخة الحالية قد أغلقت.

وعليه، فإن جو سيضطر للانتظار بضعة أشهر لحين انتهاء الجولات الثمان المتبقية، قبل أن يستطيع التدريب والتسجيل في كشوفات الاتحاد الرسمية.

جو لم يخف أمرًا في رغبته تحصيل أجر أكبر مما يتقاضى حاليًا وقال إن الأمور المادية قد تدفعه للرحيل عن ناجويا في مقابلة سابقة هذا العام.

الصحف البرازيلية أجمعت على صعوبة منافسة كورينثيانز للاتحاد في مسألة راتب جو، لكنها راهنت على علاقة اللاعب الوطيدة بالنادي.

جو هو أحد أبرز خريجي أكاديمية كورينثيانز، وترقى من فئات الشباب إلى الفريق الأول عام 2003 قبل أن ينتقل إلى لوكوموتيف موسكو في 2006 بخمسة ملايين يورو.

تنقل جو بين دوريات أوروبا، فلعب لصالح مانشستر سيتي وإيفرتون وجالاتاسراي، وله تجربة مع فريق الشباب الإماراتي وسونينج الصيني.

تنحصر المنافسة حاليًا بين الاتحاد وكورينثيانز على الظفر بخدمات اللاعب، وتشير تقارير برازيلية إلى دخول أحد الأندية الإماراتية من دون تحديد هويته.