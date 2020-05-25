ما هي مضادات الإكتئاب

نرمين عباس

يشعر الجميع بالحزن أو الانهيار بين الحين والآخر

وفي بعض الأحيان يمكن أن تستمر هذه المشاعر أسابيع أو شهور أو حتى سنوات

يمكن أن يكون هذا الاكتئاب مرض خطير يؤثر على كل من الصحة البدنية والعقلية

هناك 3 أنواع رئيسية من علاج الاكتئاب :-

تغييرات في نمط الحياة ، مثل الحد من أي إساءة استخدام للمخدرات ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وعادات النوم الصحية ، والنظام الغذائي الصحي ، وتحسين التوازن بين العمل والحياة ، ودعم الأسرة والأصدقاء ، ومجموعة الدعم ، والاسترخاء والتأمل ، والمزيد

العلاجات النفسية

الأدوية ، بما في ذلك الأدوية المضادة للاكتئاب

ولكن ما هي مضادات الاكتئاب؟

مضادات الاكتئاب هي أدوية تستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق والحالات ذات الصلة ، مثل اضطرابات الأكل والوسواس القهري واضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة

تعتبر مضادات الاكتئاب فعالة للاكتئاب المتوسط ​​إلى الشديد ، ولكنها ليست فعالة بشكل خاص للاكتئاب الخفيف

حيث تعمل تغييرات نمط الحياة والعلاجات النفسية بشكل أفضل مع الاكتئاب الخفيف

يمكن استخدام مضادات الاكتئاب وحدها ، ولكنها عادة ما تكون أكثر فعالية عند استخدامها مع العلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج بين الأشخاص

لكن يجب اتخاذ قرار بدء مضادات الاكتئاب بالتشاور مع الطبيب فقط

ما هي الآثار الجانبية لمضادات الاكتئاب؟

يمكن أن يكون لجميع مضادات الاكتئاب آثار جانبية ، على الرغم من أن معظم الناس لديهم آثار جانبية ليست سيئة بما يكفي لدرجة أنهم بحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي الصداع والغثيان والتعب والمشاكل الجنسية

وغالبًا ما تستمر هذه الآثار الجانبية لفترة قصيرة فقط

من المهم أن تبقي الطبيب على علم بأي آثار جانبية قد تحدث

فقد يكون من الممكن تقليل الآثار الجانبية عن طريق تغيير الجرعة أو وقت تناول الدواء أو نوعه

يمكن أن تتفاعل العديد من مضادات الاكتئاب مع أدوية أخرى

لذلك يحتاج أي شخص يتناول مضادات الاكتئاب إلى التأكد من أن طبيبه والصيدلي يعرف الأدوية الأخرى التي يتناولونها ، بما في ذلك أي علاجات تكميلية أو بديلة

هناك أيضًا مخاوف بشأن تناول الشباب لمضادات الاكتئاب، حيث أن هناك روابط بين مضادات الاكتئاب والأفكار والسلوكيات الانتحارية لدى الشباب

لكن في بعض الأحيان تكون الحاجة إلى مضادات الاكتئاب كبيرة ، وتفوق خطر تناول الأدوية لذلك يجب صرها بعناية شديدة من قبل الطبيب