ما هي ردود الفعل التحسسية للمضادات الحيوية؟

نرمين عباس

إذا كان لديك حساسية من المضادات الحيوية ، فستظهر لك علامات وأعراض مثل طفح جلدي أو تورم في الوجه أو صعوبة في التنفس

يُعرف رد الفعل التحسسي الشديد باسم الحساسية المفرطة ، وعادة ما يحدث في غضون ساعة من تناول مضاد حيوي

رد الفعل التحسسي الشديد هو حالة طبية طارئة تتطلب عناية طبية فورية قد تحتاج إلى الاتصال بسيارة إسعاف

أعراض الحساسية المفرطة هي :-

تنفس صعب / صاخب

تورم اللسان

تورم / ضيق الحلق

صعوبة في الكلام / صوت أجش

أزيز أو سعال

الدوخة أو الانهيار

شحوب (وخاصة الأطفال الصغار)

في بعض الأحيان قد تحصل على أعراض أقل خطورة قبل الحساسية المفرطة ، مثل :-

تورم في الوجه والشفاه و / أو العينين

خلايا النحل أو الكدمات

ألم في البطن أو قيء

عادة ما يكون الشعور بالغثيان والقيء بعد تناول المضادات الحيوية من الآثار الجانبية للدواء ، وليس رد فعل تحسسي

إذا كانت لديك أي مخاوف أخرى بشأن المضادات الحيوية ، بما في ذلك الآثار الجانبية المحتملة ، فاتصل بطبيبك