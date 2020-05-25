حلويات العيد | طريقة عمل بسكويت جيلي الفراولة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلي جديد مميز مع نكهة جيلي الفراولة

المقادير اللازمة

2 وربع كوب دقيق

كوب سمنة

ربع كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

حبة بيض

باكيت جيلي فراولة

كوب ماء مغلي

سوداني أو بندق مجروش خشن

طريقة العمل

يقلب الجيلي مع الماء المغلي ويرفع دقيقة علي النار حتي يغلي

يترك ليبرد جانباً

يخفق السكر مع السمن جيداً حتى نحصل على خليط مثل الكريمة

يضاف البيض للسكر الواحدة تلو الأخرى

ثم تضاف الفانيليا ويخفق المزيج جيداً

يضاف للخليط الدقيق ويقلب دون أى عجن

نقوم بفرد العجين على سطح به القليل من الدقيق حتي نحصل علي سمك حوالي 2 سم

بإستخدام قطاعة بشكل قلب أو حسب الرغبة نقوم بتقطيع العجين

ثم نقوم بعمل شكل قلب بمنتصف كل حبة بسكويت بإستخدام قطاعة بحجم أقل من المستخدمة للتقطيع مع مراعاة أن لا نقوم بقطع العجين

يخبز البسكويت بعد أن يرص فى صينية بها ورق خبز فى الفرن

على حرارة متوسطة لمدة 7-10 دقيقة أو حتى تمام النضج

يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد

ثم يحشي المنتصف بخليط الجيلي

ثدهن طرف كل حبة بالجيلي

ثم ترش بالمكسرات

يترك ليبرد تماماً

ثم يقدم