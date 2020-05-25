جامعة الدول العربية تؤكد أهمية التضامن بين المنطقتين العربية والأفريقية

القاهرة : واس

أكدت جامعة الدول العربية أهمية التضامن بين المنطقتين العربية والأفريقية في سعيهما لتحقيق الاستقرار والتنمية، وتمسكهما بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت جامعة الدول العربية في بيانٍ لها اليوم بمناسبة “يوم أفريقيا” الذي يوافق الذكرى الـ (57) لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية:” إن التعاون العربي الأفريقي الذي تطوّر إلى شراكة عربية أفريقية هو أساس العلاقات بين المنطقتين، فمنذ القمة العربية الأفريقية الأولى عام 1977م نشط هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية والسلم عبر آليات العمل الجماعي، كما عملت القمم العربية الأفريقية على تعميق العلاقات العربية الأفريقية عبر سياسات مشتركة توظف فيها الموارد العربية والأفريقية لخدمة مصالح الشعوب ونمائها وأمنها.

وأشار البيان إلى أهمية هذا التضامن في التخفيف من نتائج جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية المالية والاقتصادية، والسعي للمحافظة على استمرار تحسن مؤشرات التنمية والاستثمار في بلدان المنطقتين العربية والأفريقية.

وأكد أن القمة العربية الأفريقية الخامسة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب ستكون فرصة لدعم ما تم تحقيقه، وتحفيز آليات ومشاريع الشراكة العربية الأفريقية بما يوثق علاقات التعاون ويعمقها ويجعلها في مستوى تحديات البيئة العالمية الراهنة.