تسجيل 2235 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

البلاد : متابعات

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الاثنين)، تسجيل 2235 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس #كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في #المملكة إلى 74795 حالة .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات #كورونا ، إنه تم تسجيل عدد 9 وفياة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 399 حالة وفاة.

أوضح أنه تم تسجيل 2148 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 45.668 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28728 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 384 حالة حرجة .

وأبان أن 41% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 59% لغير سعوديين، و 27% منها لإناث، و 73% ما بين الذكور، فيما سُجلت 11% أطفال من الحالات بين الأطفال، و 4% لكبار السن، و 85% لبالغين.

وأكد متحدث #وزارة_الصحة أن النسبة العالمية للحالات الحرجة من الحالات المصابة تصل إلى 5% أو أكثر، بينما في المملكة تكون الأعداد أقل من 2% ، وأضاف “بحمد الله لم نسجل أي حالات حرجة أو وفيات لدى الأطفال” .

حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: