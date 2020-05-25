ترامب يحظر دخول أمريكا على القادمين من البرازيل

واشنطن : وكالات

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد حظرا على حركة السفر القادمة من البرازيل إلى الولايات المتحدة.

وتحتل البرازيل، وهي الدولة الأكثر سكانا في أمريكا اللاتينية، المركز الثاني في عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة نفسها.

ويمنع الإجراء التنفيذي عملية دخول أي شخص يحاول الوصول إلى الولايات المتحدة، وكان متواجدا في البرازيل، في الأيام الأربعة عشر السابقة على ذلك.

وسيتم إعفاء المواطنين الأمريكيين والمقيمين إقامة دائمة وأزواج المواطنين الأمريكيين من هذا الحظر.