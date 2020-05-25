بشرى جديدة عن كورونا .. العدوى لم تعد كما يتصور الجميع

مفاجأة كبرى هي ما وثقها العلماء بشأن فيروس كورونا المستجد قد تنقذ الكرة الأرضية من الفيروس القاتل.

والمفاجأة أن مرضى كورونا لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا.

التقرير المفصل الذي كشفت عنه “ديلى ميل” البريطانية، أكد أن الشخص المصاب يصبح معديا قبل يومين من ظهور الأعراض.

ثم يظلون معديين لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام بعد ظهور علامات المرض، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر.

ولكن الفيروس لا يمكن انتقاله بعد اليوم 11 من المرض.

الدراسة توضح

ودلل العلماء على ذلك بفحص 73 مريضًا مصابًا بالفيروس التاجي.

ووجدوا أن مرضى الفيروس التاجي لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيا.

والمفاجأة الجديدة بحسب نيويورك تايمز، تؤكد أن العالم على موعد مع السعادة، بانقشاع الغمة.

إذ يتبين أن قوة انتشار الفيروس ليس كما يتصور العالم، وأن معدل انتشاره سيقف عند نقطة ما.