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بشرى جديدة عن كورونا .. العدوى لم تعد كما يتصور الجميع

ahmed saeedaccess_time3 / شوال / 1441 هـ      25 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مفاجأة كبرى هي ما وثقها العلماء بشأن فيروس كورونا المستجد قد تنقذ الكرة الأرضية من الفيروس القاتل.

والمفاجأة أن مرضى كورونا لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيًا.

التقرير المفصل الذي كشفت عنه “ديلى ميل” البريطانية، أكد أن الشخص المصاب يصبح معديا قبل يومين من ظهور الأعراض.

ثم يظلون معديين لمدة تتراوح بين 7 و10  أيام بعد ظهور علامات المرض، والتي تشمل ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر.

ولكن الفيروس لا يمكن انتقاله بعد اليوم 11 من المرض.

الدراسة توضح

ودلل العلماء على ذلك بفحص 73 مريضًا مصابًا بالفيروس التاجي.

ووجدوا  أن مرضى الفيروس التاجي لا يمكنهم إصابة الآخرين بعد 11 يومًا من المرض حتى لو كان اختبارهم لا يزال إيجابيا.

والمفاجأة الجديدة بحسب نيويورك تايمز، تؤكد أن العالم على موعد مع السعادة، بانقشاع الغمة.

إذ يتبين أن قوة انتشار الفيروس ليس كما يتصور العالم، وأن معدل انتشاره سيقف عند نقطة ما.

ahmed antar

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