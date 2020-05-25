بالصور.. إصابة قوية قد تجبر إبراهيموفيتش على الاعتزال

إبراهيموفيتش يتلقى ضربة قوية في تدريبات اليوم..

تعرض مهاجم فريق ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، إلى إصابة قوية على مستوى ربلة الساق وتزداد المخاوف بشأن إنهاء مسيرة اللاعب السويدي.

إبراهيموفيتش (38 عامًا) أصيب أثناء تدريبات اليوم الإثنين، وتم تشخصيه بقطع في وتر أخيلس في ربلة الساق، وسيخضع لعملية جراحية في أقرب وقت ممكن.

تستعد أندية الدوري الإيطالي لاستئناف منافسات الموسم الكروي الحالي 2019-2020 منتصف شهر مايو المقبل، لكن على ما يبدو فإن إبرا سيفوت الانطلاقة.

وقال تقرير من شبكة “سكاي سبورت” إن اللاعب تعرض إلى قطع في وتر أخيلس، بينما لم يصدر ميلان بعد أي بيانات رسمية بشأن طبيعة الإصابة ومدى ضررها.

واكتفى النادي اللومباردي بالقول “سيخضع اللاعب للفحوصات وسنعرف أصل المشكلة”. لكن من المعتقد وبحسب محللين فإن موسم إبرا انتهى بالفعل.

شبكة “ميدياسيت” الإيطالية والمقربة من أسوار ميلان قالت في تقرير لها إن إصابة إبراهيموفيتش ستجبره على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة للغاية.

تمكن النجم المخضرم من تسجيل أربعة أهداف منذ عودته إلى الروسونيري الشتاء الماضي وينقضي عقده بنهاية الموسم الجاري.

لمزيد من التوضيح حول إصابة إبراهيموفيتش..