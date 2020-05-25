الكاميرا تلتقط خطأ فادح في أهم مشاهد مسلسل البرنس. وفتحي السبب

صيد الكاميرا ليس سهلا، وهنا كان الصيد ثمينا للجمهور رغم بساطة الخطأ المشار إليه، لما حققه المشهد من نجاح يقارع نجاح المسلسل الكبير.

والحديث هنا عن مشهد “علقة رضوان البرنس لأخواته”، في مسلسل البرنس لمحمد رمضان وأحمد زاهر.

الخطأ هنا يبدو في هاتف أحمد زاهر، الذي كان يتصل به بأخيه ياسر عندما دخل لرضوان، لمعرفة سبب تأخره في الداخل.

فتحي السبب

فتحي فوجئ بإلقاء ياسر من الشباك ليحرك يده بالهاتف الذي كان من المفترض أنه طلب رقم ياسر فيه.

ليظهر من صيد الكاميرا أن الهاتف على الصورة الرئيسية له ولم يكن هناك اتصالا جاريا.

وهو ما عده الجمهور خطأ فادحا من المخرج رغم بساطته يفسد ملحمة المشهد الكبير، والذى يعد أهم مشاهد المسلسل.

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كما سلط الجمهور الضوء على خطأ آخر، وهو خلو محل الكشري الذي ضرب فيه فتحي على يد رضوان من أي طرابيزات أو عمال.

وهو ما برره البعض بهروبهم أو أن المحل بلا عمال.