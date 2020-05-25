الصحة العالمية تعلق استخدم الكلوروكين في علاج كورونا

البلاد : وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، تعليق استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا هيدروكسي كلوروكين في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بسبب مباعث قلق.

وأظهرت دراسة حديثة أن عقار هيدروكسي كلوروكين المعروف في علاج مرض الملاريا، والذي أعلن ترامب أنه تناوله على مدار أسبوعين، قد يزيد من معدلات الوفيات بين المرضى الذين تناولوه.

ووفقًا لتقرير نشرته الجارديان البريطانية، فإن العقار أثبت أنه لا يجب إعطاؤه للمرضى إلا في ظروف بحث وتجارب محددة.

وأوضحت الدراسة الني نُشرت في مجلة لانسيت الطبية أنه على الرغم من أنها لم تكن معدة خصيصًا من أجل تقييم الدواء، إلا أنها تُظهر أن استخدام العقار حول العالم بشكل واسع لمرضى كورونا قد لا يكون أمرًا حكيمًا.

وأشارت الدراسة إلى أن هيدروكسي كلوروكين آمن تمامًا على مرضى الملاريا، إلا أن فيروس كورونا مرض جديد ومعقد ولا نعلم عنه الكثير.

وكانت دراسات حديثة نُشرت بداية شهر مايو حذرت من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا.

وفي تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، قال: إن استخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج الفيروس التاجي قد يكون خطيرًا بعد أن عانى ما يقرب من 90% من المرضى الذين خضعوا لتجارب العلاج بعقار الملاريا من اضطراب في ضربات القلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اضطراب ضربات القلب لفترات طويلة أمر من شأنه أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتات دماغية.