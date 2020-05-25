الدولية

إصابة وزيرة الشباب والرياضة السودانية بـ”كورونا”

صحيفة البلادaccess_time3 / شوال / 1441 هـ      25 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرطوم : متابعات

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، مساء أمس الأحد، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت البوشي على صفحتها الرسمية في فيسبوك: “سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما”.

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها، مشيرا إلى أنه سيخضع الحجر الصحي التحوطي أيضا نظرا لأنه كان ضمن وفد حكومي ضم الوزيرة المصابة في جولة عمل داخلية شملت 3 ولايات، وفق موقع “أخبار السودان”

يأتي هذا فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة في السودان أكثر من 3600 إصابة حتى مساء الجمعة بحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.

صحيفة البلاد

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