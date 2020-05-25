أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من مستشفى العزل

الفن متابعاتأول صورة للفنانة رجاء الجداوي من مستشفى العزل فرناس حفظيaccess_time3 / شوال / 1441 هـ 25 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها الفنانة المصرية رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وظهرت الجداوي في غرفة عادية وليست بالعناية المركزة، ممسكة بالمصحف ، وقد صرح نقيب الممثلين أشرف زكي إن الصورة توحي أن حالتها الصحية مستقرة”. ويذكر أن الجداوي كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة التي باتت تنخفض بشكل تدريجي حتى أصبحت مستقرة ولم يستدعي الأمر لوضعها على جهاز التنفس الصناعي. وقد أعلن عن إصابة رجاء الجداوي التي تبلغ من العمر 81 عامان بكورونا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بعدما تم إجراء مسحة لها وثبت إيجابيتها. مرتبط