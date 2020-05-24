ليفربول يحسم صفقة جديدة

أبرزت تقارير إنجليزية صادرة اليوم الأحد حسم إدارة ليفربول التعاقد مع جناح وولفرهامبتون، أداما تراوري.

ونبعت رغبة النادي السكاوزي في نيل خدمات اللاعب بعد تألقه الموسم الحالي بتسجيله ٤ أهداف وتقديمه ١٠ تمريرات حاسمة وظهوره كأحد أفضل أجنحة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونوهت يومية “ذا صن” البريطانية بأن وولفرهامبتون اشترط تحصيل ٦٠ مليون يورو لإطلاق سراح اللاعب.

ولا ينعم ليفربول وحيدًا في سباق التعاقد مع اللاعب ذو الأربعة وعشرين ربيعًا، الذي اختار تمثيل المنتخب الإسباني عوضًا عن موطنه الأصلي مالي.

إذ يبرز كل من تشيلسي ومانشستر سيتي في السباق، إضافة إلى برشلونة الذي تكوّن أداما في أكاديميته “لاماسيا” ويرغب باسترجاعه.

ويبدو ليفربول الأوفر حظًا في التعاقد مع أداما تراوري في ظل الأنباء التي تربط نجمي الريدز محمد صلاح وساديو ماني في الرحيل إلى أحد كبار القارة في الصيف.

وقالت تقارير إن ليفربول حسم بالفعل التعاقد مع اللاعب بالاتفاق معه شخصيًا، ويتبقى التوصل لاتفاق مع إدارة وولفرهامبتون على بنود العقد وقيمة الانتقال.