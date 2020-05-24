كيف كان عيدك ببيتك؟ هاشتاق يكتسح تويتر أول أيام العيد

وتفاعل نحو 17 ألف مغرد على “تويتر” في هذا الهاشتاق، معبرين عن فرحتهم بالعيد داخل المنزل، ومنهم من تناقل صور الاحتفال باكل حلوى العيد، ومشاهدة التلفاز مع اطفالهم، مصحوبة بدعوات لرفع هذا البلاء عن المملكة، وكتبت إحدى المغردات تقول:”احتضنوا أشواقكم وخبئوها، وتفاءلوا بأن هذه الأزمة، سيرفعها الله قريباً بإذن الله”.