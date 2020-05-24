كيف كان عيدك ببيتك؟ هاشتاق يكتسح تويتر أول أيام العيد

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاق بعنوان “صور كيف كان عيدك ببيتك؟”، لدعوة المواطنين لتصوير كيفية احتفالهم بأول أيام عيد الفطر المبارك، في ظل الحجر الصحي والعزل الصحي في المملكة منذ نحو ثلاثة أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا باسم”كوفيد 19″.
وتفاعل نحو 17 ألف مغرد على “تويتر” في هذا الهاشتاق، معبرين عن فرحتهم بالعيد داخل المنزل، ومنهم من تناقل صور الاحتفال باكل حلوى العيد، ومشاهدة التلفاز مع اطفالهم، مصحوبة بدعوات لرفع هذا البلاء عن المملكة، وكتبت إحدى المغردات تقول:”احتضنوا أشواقكم وخبئوها، وتفاءلوا بأن هذه الأزمة، سيرفعها الله قريباً بإذن الله”.