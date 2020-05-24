سفير المملكة لدى بريطانيا يهنىء القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

لندن : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والمواطنين السعوديين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه:” أسأل الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما، وأن يعيد هذه المناسبة والكل يرفل بثياب الصحة والعافية، وأن يديم علينا حكومةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في المجالات كافة، وأن تنعم بلادنا بالازدهار والنماء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وفي ظل الدعم غير المحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذين يضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه والعناية بصحة الإنسان وسلامته، وأن يرفع عن المملكة وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمع جائحة فيروس كورونا المستجد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة ، وأن يبعد عنّا هذا الوباء ويغدق علينا وافر الصحة والعافية”.