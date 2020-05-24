ريال مدريد وبرشلونة يلاحقان نجم بايرن ميونيخ

قالت تقارير إعلامية إن مدافع بايرن ميونيخ الألماني، لوكاس هيرنانديز، يرفض الخروج من الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب إفادة من موقع “لو سبورت١٠” الفرنسي، فإن لوكاس (٢٤ عامًا) يخطط للبقاء مع حامل لقب البوندزليجا الألمانية.

وذكرت تقارير إسبانية رغبة ريال مدريد وبرشلونة في نيل خدمات اللاعب واستغلال قلة مشاركاته.

لكن ورغم أنه لم يستطع حجز مقعدًا في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، فإن اللاعب يسعى للبقاء والقتال على اللعب بصفة مستمرة.

تحصل لوكاس على كأس العالم ٢٠١٨ رفقة المنتخب الفرنسي، ووفد إلى بايرن قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت ٨٠ مليون يورو.