الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة يُصدمان من الرد..

ريال مدريد وبرشلونة يلاحقان نجم بايرن ميونيخ

محمد ابو الوفاaccess_time2 / شوال / 1441 هـ      24 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

قالت تقارير إعلامية إن مدافع بايرن ميونيخ الألماني، لوكاس هيرنانديز، يرفض الخروج من الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب إفادة من موقع “لو سبورت١٠” الفرنسي، فإن لوكاس (٢٤ عامًا) يخطط للبقاء مع حامل لقب البوندزليجا الألمانية.

وذكرت تقارير إسبانية رغبة ريال مدريد وبرشلونة في نيل خدمات اللاعب واستغلال قلة مشاركاته.

  1. لكن ورغم أنه لم يستطع حجز مقعدًا في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، فإن اللاعب يسعى للبقاء والقتال على اللعب بصفة مستمرة.

تحصل لوكاس على كأس العالم ٢٠١٨ رفقة المنتخب الفرنسي، ووفد إلى بايرن قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني في صفقة بلغت ٨٠ مليون يورو.

محمد ابو الوفا

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