دراسات جديدة حول إنتقال عدوى كوفيد19 عبر الأسطح

بالرغم من وجود دراسات عديدة أكدت إنتقال فيروس كورونا المستجد من خلال الأسطح ، إلا أن العلماء توصلوا إلى أن انتقال فيروس كوفيد 19 عبر تلك الأسطح أمر ليس سهلا.
فلقد أفادت المتحدثة باسم المؤسسة الصحية الأمريكية، كريستين نوردلوند، لشبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية، بأن التغيير في التوصيف الجديد لانتشار الفيروس كان يهدف إلى توضيح أن هناك طرقا أخرى لنقل العدوى بخلاف التعامل المباشر مع شخص مريض أو يحمل الفيروس، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن إلى متى يمكن أن يستقر الوباء على الأسطح، فضلا عن قدرته على نقل العدوى بهذه الطريقة.
وبينما تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الفيروس التاجي ينتشر “بسهولة” بين الناس، تقول أيضا إن كورونا “لا ينتشر بسهولة عن طريق الأسطح الملوثة به”.
ومع ذلك أيضا، لا تزال هناك إمكانية لأن ينتشر المرض عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين، كما ينتقل بين الحيوانات والأشخاص، لكن تبقى الطريقة الأكثر انتشارا لنقل العدوى التعامل مع الأشخاص المصابين، وفقا لما ورد في موقع “لايف ساينس” العلمي.
كما نشر الموقع أيضا الإرشادات بشأن كيفية تطهير الأسطح عن طريق تنظيفها بالماء والصابون ثم تطهيرها وهو يعد أفضل إجراء للوقاية من كوفيد 19 وأمراض الجهاز التنفسي الفيروسية.