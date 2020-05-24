2399 إصابة جديدة بكورونا في المملكة.. و2284 حالة تعافي

أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الأحد)، تسجيل 2399 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس #كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في #المملكة إلى

حالة ، فيما بلغ إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة 703.534 فحصًا.