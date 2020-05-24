2399 إصابة جديدة بكورونا في المملكة.. و2284 حالة تعافي

البلاد : متابعات
أعلنت #وزارة_الصحة ، اليوم (الأحد)، تسجيل 2399 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس #كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في #المملكة إلى 72.560 حالة ، فيما بلغ إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة 703.534 فحصًا.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمتابعة مستجدات #كورونا ، إنه تم تسجيل عدد 11 وفياة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 390 حالة وفاة.
أوضح أنه تم تسجيل 2284 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 43520 حالة، لافتاً إلى أن هناك 28650 حالة نشطة تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، منها 372 حالة حرجة .
وأبان أن 34% من الحالات الجديدة تعود لسعوديين، و 66% لغير سعوديين، و 21 % منها لإناث، و 79 % ما بين الذكور، فيما سُجلت 10 % أطفال من الحالات بين الأطفال، و 3 % لكبار السن، و 87 % لبالغين.
وأكد متحدث #وزارة_الصحة أن #منع_التجول وسيلة والأداة الفاعلة لتحقيق انخفاض أعداد الإصابات هو التزامنا الفردي والسلوكي كأفراد.
وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة، وقد يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.
حالات #كورونا الجديدة في المملكة حسب المدن: