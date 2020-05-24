الجهات الأمنية تكثف جولاتها الميدانية في عيد الفطر

جدة : عادل بابكير – تصوير خالد مرضاح

كثفت الجهات الأمنية أعمالها لتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي تم تنفيذه بداية من يوم الجمعة 29 رمضان وحتى 4 شوال المقبل، وسط التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد-19.

وتابعت “البلاد” خلال جولة لها مع الدوريات الأمنية التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول وعدم خروجهم الا بتصريح يخولهم بذلك .

وبدت الحركة المرورية في الطرق والشوارع ضعيفة جدا، وهذا يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.

ودعت الجهات الأمنية إلى عدم تشكيل التجمعات العائلية المخالفة التي قد تسهم في ارتفاع حالات انتشار فيروس كورونا لا قدر الله، وشددت في الوقت نفسه على أن العقوبات المقررة ستطبق في حق المخالفين دون استثناء، مع مواصلة جهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.