أمير المدينة المنورة يُهنئ مشائخ وأئمة المسجد النبوي بعيد الفطر المُبارك

وأشاد سموه خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معهم لمعايدتهم اليوم، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – التي قدمت حفظ النفس البشرية على غيرها من المكتسبات، داعياً الله تعالى أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة حفظها الله.

من جهتهم، أعرب مشائخ وأئمة المسجد النبوي الشريف، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على ما أبداه من مشاعر بهذه المناسبة المباركة، التي تعكس حرص ولاة أمور هذه البلاد -حفظهم الله- لمد أواصر المودة والمحبة مع الجميع، داعين الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة وبلادنا ترفل بالمزيد من العزة والشموخ والتمكين.