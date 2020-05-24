آل طاوي يدشن مبادرة هدية العيد بمكة

جدة/ ياسر بن يوسف

ضمن جولاته التحفيزية والتفقدية ، زار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، الأستاذ :عبدالله بن أحمد آل طاوي مقر جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ، وكان في استقباله الأمين العام أ.د. يحي زمزمي ، ونائبه د. عبدالرحمن الغامدي، حيث اطلع على أبرز أنشطتها الاجتماعية ، ومنها مبادرة #فرحتنافي بيتنا والتي تشارك من خلالها الناس فرحتهم في بيوتهم بمناسبة العيد السعيد

كما اطلع على نشاط الجمعية ومراكزها الواحد والعشرين والفرق التطوعية في إعانة المتضررين من جائحة كورونا ، ثم ألتقى برؤساء وأعضاء مراكز الأحياء وقادة الفرق التطوعية ، حيث ألقى كلمة قدم من خلالها الشكر المشفوع بالامتنان والتقدير إلى كل العاملين بالجمعية ،ولأهل الخير والعطاء الذين جادت أياديهم الكريمة وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء.

وقال :نجتمع اليوم في ختام الشهر الفضيل لندشن مبادرة(هدية العيد) للمتضررين من جائحة كورونا في العاصمة المقدسة مكة المكرمة وذلك للمساهمة في إسعاد المتضررين من بعيد الفطر المبارك ، والمقدمة من الجمعية الرائدة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة حيث تأتي هذه المبادرة بالتزامن واستمراراً للتكامل مع جهود حملة براً بمكة

وختم كلمته بتقديم الشكر والثناء والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه لدعمة ومتابعته لمبادرات المنطقة وما يقدم للمواطنين والمقيمين كذلك الشكر والتقدير لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي والشكر موصول لجميع الجمعيات بمنطقة مكة المكرمة.