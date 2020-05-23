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نائب أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1441 هـ      23 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على المملكة نعمتي الأمن والأمان.

كما سأل سموه الله أن يُعيِد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات، وقد تخطّى العالم الظروف الراهنة نتيجة جائحة فايروس كورونا، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

صحيفة البلاد

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