الرياضة

الدوري الإسباني يعود إلى الواجهة من جديد..

انفوجراف: مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

محمد ابو الوفاaccess_time1 / شوال / 1441 هـ      23 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
الدوري الإسباني

أعلن رئيس الوزراء في إسبانيا، بيدرو سانشيز، عن موافقة الحكومة على استئناف مسابقة الدوري الإسباني للموسم الكروي الحالي 2019-2020.

وستنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين بدء من يوم الثامن من يونيو القادم، في خطوة تباينت بين القبول والرفض من قبل المحللين في البلاد.

أندية الدوري الإسباني كانت قد عادت إلى التدريبات الجماعية الأسبوع الماضي بإجراءات صارمة، بينما يخضع الجميع لفحوصات فيروس كورونا بشكل دوري.

من المنتظر أن تُفتتح المباريات بلقاء ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

يتسيد برشلونة لائحة الترتيب برصيد 58 نقطة بعيدًا بنقطتين فقط عن الملاحق ريال مدريد (56) وياتي إشبيلية ثالثًا بـ 47 نقطة.

نرصد لكم مباريات ريال مدريد وبرشلونة المتبقية في الليجا بالترتيب..

الدوري الإسباني (مباريات برشلونة وريال مدريد)

محمد ابو الوفا

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