انفوجراف: مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني يعود إلى الواجهة من جديد..

أعلن رئيس الوزراء في إسبانيا، بيدرو سانشيز، عن موافقة الحكومة على استئناف مسابقة الدوري الإسباني للموسم الكروي الحالي 2019-2020.

وستنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين بدء من يوم الثامن من يونيو القادم، في خطوة تباينت بين القبول والرفض من قبل المحللين في البلاد.

أندية الدوري الإسباني كانت قد عادت إلى التدريبات الجماعية الأسبوع الماضي بإجراءات صارمة، بينما يخضع الجميع لفحوصات فيروس كورونا بشكل دوري.

من المنتظر أن تُفتتح المباريات بلقاء ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

يتسيد برشلونة لائحة الترتيب برصيد 58 نقطة بعيدًا بنقطتين فقط عن الملاحق ريال مدريد (56) وياتي إشبيلية ثالثًا بـ 47 نقطة.

نرصد لكم مباريات ريال مدريد وبرشلونة المتبقية في الليجا بالترتيب..