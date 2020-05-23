الدوري الإسباني يعود بعد 16 يوما

مدريد : وكالات

أعلن بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا إمكانية عودة مسابقة الدوري الإسباني للحياة من جديد، بداية من يوم 8 يونيو/ حزيران المقبل، أي بعد 16 يوما من الآن ، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين، بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

واستأنفت أندية الليغا مطلع الأسبوع الحالي التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة، في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب “كوفيد – 19”.

وسبق لرئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة المنافسات من دون جمهور اعتبارا من 12 يونيو.

ويتصدر برشلونة الساعي لتحقيق لقبه الثالث على التوالي في المسابقة، الدوري بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.