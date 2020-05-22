المملكة تهدي أفغانستان 150 طناً من التمور

البلاد : متابعات

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم 150 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية أفغانستان.

سلم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي، لمعالي وزير أمور المهاجرين والنازحين الأفغاني سيد حسين عالمي بلخي.

وعبر معالي وزير المهاجرين عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الدائم والمتواصل، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام بتقديم تلك المساعدات.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.