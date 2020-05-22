المحليات

“فرجت”: سداد مديونية 922 مواطناً ومقيماً

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1441 هـ      22 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

صرَّح المُتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بأن (922) مواطناً ومقيماً سُدّدت مديونياتهم البالغة أكثر من (119) مليون ريال وذلك عبر خدمة “فرجت” على منصة وزارة الداخلية “أبشر” مع نهاية الأسبوع الثاني من انطلاق الإصدار الثاني من الخدمة.

وقال إن جميع المسدد عنهم من المواطنين والمقيمين محكومين في قضايا مالية غير جنائية، وأن الإقبال من المتبرعين سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات، يعكس أهمية التكاتف والتضامن بين المجتمع ومؤسساته وأفراده.

وأفاد، أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

صحيفة البلاد

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