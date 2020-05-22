بدء تطبيق منع التجول الكامل حتى الرابع من شوال

البلاد : عادل بابكير

بدأت الجهات الأمنية مساء اليوم الجمعة في تطبيق إجراءات منع التجول الكلي حرصا على التباعد الاجتماعي في أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت منذ أيام عن تطبيق حظر التجول الكلي من تاريخ ٣٠-٩-١٤٤٠ هـ وحتى ٤-١٠-١٤٤٠ هـ وأهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب بأنه على الجميع التقيد التام بالتعليمات واشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا مشيرا إلى أن الجهات الأمنية ستقوم بمتابعة قرار منع التجول الكلي في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة . وبين المقدم طلال الشلهوب بأن التصاريح لاتزال سارية ولن تلغى إلا بإعلان رسمي.

وأكد المتحدث الأمني على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات ⁧‫منع التجول‬⁩ ، وإجراءات التباعد الاجتماعي لخمسة أشخاص وأكثر .

وبين المقدم الشلهوب بأن الأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقاً مثل نشاط المطاعم ستستمر بالعمل على أن تقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية من خلال أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.