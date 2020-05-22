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حلويات العيد | طريقة عمل البيتي فور الناعم

نيفين عباسaccess_time30 / رمضان / 1441 هـ      22 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل البيتي فور الناعم بطريقة سهلة مميزة

المقادير اللازمة
كيلو دقيق
700 جرام سمنة
4 حبات بيض
350 جرام سكر بودرة
ملعقة كبيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة كاكاو في حال الرغبة بعمل بيتي فور بالشوكولاتة
مربي مشمش
مكسرات

طريقة العمل
يخفق السمن مع السكر حتي نحصل علي قوام يشبه الكريمة
يضاف للخليط البيض الواحدة تلو الأخري ويخفق
تضاف الفانيليا للخليط ويخفق
يضاف الدقيق للمزيج ويقلب دون أن يعجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد
يمكن تقسيم العجين نصفين ووضع ملعقتين الكاكاو لنصف الخليط للحصول علي خليط بنكهة الشوكولاتة
يشكل العجين بواسطة كيس الحلواني أو ماكينة صنع البيتي فور
ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة مدة 7 – 12 دقيقة أو حتي تمام النضج
يخرج ويترك ليبرد
ثم تدهن كل حبة بقليل من المربي وتلصق بها حبة أخري
يدهن وجه الحبة مربي ثم تغطي بالمكسرات بحسب الرغبة أو جوز الهند
.ويقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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