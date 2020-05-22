بايرن ميونخ يتبرع بـ504 آلاف دولار لرياضات الهواة

البلاد : وكالات

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التبرع بـ460 ألف يورو (504 ألف دولار) لكرة القدم للهواة ولرياضات الهواة بشكل عام في ولاية بافاريا.

وذكر النادي اليوم الجمعة أن الاموال ستساعد الأندية في التعامل مع الضربات المالية التي تلقتها خلال أزمة فيروس كورونا.

ويأتي هذا المبلغ من جماهير بايرن الذين لم يطلبوا الحصول على تعويض بشأن تذاكر المباريات التي تقام على أرض بايرن، والتي ستقام حاليا بدون جمهور.

ومن المقرر أن يحصل كل نادي من الأندية الـ18 المنافسة بالدرجة الرابعة على 20 ألف يورو فيما يحصل اتحاد الرياضات في بافاريا على 100 ألف يورو.

وقال كارل هوفنر، المدير التنفيذي لمؤسسة لمنظمة إغاثة بايرن “هيلفي أي في”: ” اتحاد رياضات بافاريا يقدم مساهمة هائلة للمجتمع ونريد أن نساعد في هذا أيضا”.

وقال النائب أولي هونيس، رئيس بايرن السابق، إن النادي يمكنه التصرف من موقع قوة ويظهر وحدته بطرق متعددة.

وقال هونيس :” الآن ليس الوقت الجيد لننظر فيه لأنفسنا. نريد تفاؤل ووحدة في مجتمعنا”.