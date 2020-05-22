«الكهرباء» تعلق على واقعة استخدام أحد موظفيها لتصريح التنقل في توصيل الطلبات

البلاد : متابعات

علقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام أحد موظفيها تصريحه الأمني في توصيل طلبات للمنازل.

وقالت “السعودية للكهرباء” على حسابها في “تويتر”: “إشارة لما يتداول في وسائل التواصل، تحقق الجهات الأمنية في العلا، مع موظف تابع لأحد مقاولينا، يشتبه باستخدامه تصريحاً أمنياً للتجول في غير غرضه”.

وأضافت الشركة: أنه “حسب الموظف (لديه تصريح آخر لتوصيل الطلبات)”، مؤكدةً على التزام موظفيها ومقاوليها بموجب الإقرار الموقع من الجميع.