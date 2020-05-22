البرلمان العربي يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

القاهرة : متابعات

وجه رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي اليوم رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يُطالب فيها مجلس الأمن الدولي بإلزام الأطراف المتصارعة في ليبيا كافة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في دولة ليبيا.

وقال الدكتور “السلمي” فى بيان له اليوم : إن ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية، مشدداً على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي لا سيما في هذه الأيام المباركة التي يتهيأ فيها المسلمون في أصقاع العالم كافة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية التي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا، ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا التزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.