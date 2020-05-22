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أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1441 هـ      22 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن أبناء المواطن جمال خاشقجي العفو عن قاتل أبيهم في ليلة التاسع والعشرين من رمضان ابتغاء وجه الله.

وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ”.

وأضاف صلاح خاشقجي: “لذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عمّن قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عن الله عز وجل”.

صحيفة البلاد

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