أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

البلاد : متابعات

أعلن أبناء المواطن جمال خاشقجي العفو عن قاتل أبيهم في ليلة التاسع والعشرين من رمضان ابتغاء وجه الله.

وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ”.

وأضاف صلاح خاشقجي: “لذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنا عفونا عمّن قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى وكلنا رجاء واحتساب للأجر عن الله عز وجل”.